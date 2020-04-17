Закрытие храмов для прихожан в Саратове: чем дальше от центра, тем больше уловок, чтобы провести массовые службы
Опасения в плане безопасности в период коронавируса вызывает у властей области позиция некоторых священнослужителей, настоятелей храмов, которые вопреки решению регионального правительства, а также разъяснениям митрополита Лонгина, все-таки будут пытаться провести богослужения на Пасху. Об этом было заявлено и.о. зампреда правительства Сергеем Наумовым в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области 17 апреля.
Например, где-то они заявили, что проведут службу на улице, как в Балакове, где об этом заявил настоятель центрального храма. Либо придумываются «спецпропуска» по 20–30 человек, которые якобы необходимы для богослужений.
По словам Наумова, в Саратове ситуация купируется, а чем дальше в глубинку, тем больше таких акций, «какая-то автономия священнослужителей».
- Как все будет происходить завтра в ночь на воскресенье, я слабо себе представляю, — заметил Сергей Наумов.
ИСТОЧНИК KP.RU