2020-04-17T18:50:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие храмов для прихожан в Саратове: чем дальше от центра, тем больше уловок, чтобы провести массовые службы

Священники в Саратовской области не прислушались к решениям областного правительства и собирают людей на пасхальные службы в разгар эпидемии коронавируса
Екатерина Семенова
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Опасения в плане безопасности в период коронавируса вызывает у властей области позиция некоторых священнослужителей, настоятелей храмов, которые вопреки решению регионального правительства, а также разъяснениям митрополита Лонгина, все-таки будут пытаться провести богослужения на Пасху. Об этом было заявлено и.о. зампреда правительства Сергеем Наумовым в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области 17 апреля.

Например, где-то они заявили, что проведут службу на улице, как в Балакове, где об этом заявил настоятель центрального храма. Либо придумываются «спецпропуска» по 20–30 человек, которые якобы необходимы для богослужений.

По словам Наумова, в Саратове ситуация купируется, а чем дальше в глубинку, тем больше таких акций, «какая-то автономия священнослужителей».

- Как все будет происходить завтра в ночь на воскресенье, я слабо себе представляю, — заметил Сергей Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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