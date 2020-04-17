Пропускной режим в Саратове из-за коронавируса: аэропорт «Гагарин» прекратил перевозки, памятка по запретам на передвижение для населения появится 18 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T18:49:23+03:00

Режим пропусков для населения из-за коронавируса вводится в Саратовской области с 20 апреля

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Закрыты все авиаперевозки с сегодняшнего дня в аэропорту «Гагарин», об этом сообщил на заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Сохранены только чартерные рейсы в Сургут и Тюмень.

Стрелюхин поручил завтра, 18 апреля, дать в СМИ информацию, сколько и из каких регионов прибыло людей. На завтра также должна быть опубликована памятка по введению пропускного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU