Пропускной режим в Саратове из-за коронавируса: аэропорт «Гагарин» прекратил перевозки, памятка по запретам на передвижение для населения появится 18 апреля
Режим пропусков для населения из-за коронавируса вводится в Саратовской области с 20 апреля
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Закрыты все авиаперевозки с сегодняшнего дня в аэропорту «Гагарин», об этом сообщил на заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Сохранены только чартерные рейсы в Сургут и Тюмень.
Стрелюхин поручил завтра, 18 апреля, дать в СМИ информацию, сколько и из каких регионов прибыло людей. На завтра также должна быть опубликована памятка по введению пропускного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU