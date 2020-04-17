В Саратове задержали закладчика наркотиков с поличным

17 Апр 2020 2020-04-17T17:33:54+03:00

При себе у него были пакеты с веществами

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В Заводском районе Саратова наряд Росгвардии задержал мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданина задержали в лесопарковой зоне в районе Кокуренского проезда. В этот момент он прятал запрещенные вещества.

Прибывшая следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла у него расфасованные дозы.

Задержанного передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU