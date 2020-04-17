В Саратове задержали закладчика наркотиков с поличным
В Заводском районе Саратова наряд Росгвардии задержал мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданина задержали в лесопарковой зоне в районе Кокуренского проезда. В этот момент он прятал запрещенные вещества.
Прибывшая следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла у него расфасованные дозы.
Задержанного передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU