Александр Стрелюхин о заболевших коронавирусом в Саратове: ситуация не улучшается, десять пациентов с пневмонией в тяжелом состоянии
На заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области по борьбе с коронавирусом председатель Александр Стрелюхин заметил, что пока ситуация только осложняется. Все больше выявляется заболевших пневмонией.
- Ситуация в Саратовской области по коронавирусу не улучшилась. За апрель более 750 случаев пневмонии. Это свыше 20 за сутки. Знаковый для нас факт, это должно находиться под жесточайшим контролем, — сказал Стрелюхин.
По его словам, сегодня десять пациентов с пневмонией находятся в тяжелом состоянии.
Лаборатория Роспотребнадзора получила 5 тыс. тест-систем на коронавирус. Их хватит как минимум на две недели. Об этом сказала Ольга Кожанова, главный санитарный врач области.
Стрелюхин добавил, что еще 3,5 тыс. тестов поступит в рамках помощи от бизнеса.
Александр Стрелюхин повторил, что следует наращивать темпы тестирования и выйти на 2 тыс. тестов в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU