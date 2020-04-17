Александр Стрелюхин о заболевших коронавирусом в Саратове: ситуация не улучшается, десять пациентов с пневмонией в тяжелом состоянии

17 Апр 2020 2020-04-17T18:55:26+03:00

Александр Стрелюхин заявил, что ситуация в Саратовской области с коронавирусом не улучшается Фото: Дарья Вострикова

За апрель в Саратове 750 человек заболели пневмонией

Изменить размер текста: A A

На заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области по борьбе с коронавирусом председатель Александр Стрелюхин заметил, что пока ситуация только осложняется. Все больше выявляется заболевших пневмонией.

- Ситуация в Саратовской области по коронавирусу не улучшилась. За апрель более 750 случаев пневмонии. Это свыше 20 за сутки. Знаковый для нас факт, это должно находиться под жесточайшим контролем, — сказал Стрелюхин.

По его словам, сегодня десять пациентов с пневмонией находятся в тяжелом состоянии.

Лаборатория Роспотребнадзора получила 5 тыс. тест-систем на коронавирус. Их хватит как минимум на две недели. Об этом сказала Ольга Кожанова, главный санитарный врач области.

Стрелюхин добавил, что еще 3,5 тыс. тестов поступит в рамках помощи от бизнеса.

Александр Стрелюхин повторил, что следует наращивать темпы тестирования и выйти на 2 тыс. тестов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU