На пожаре в Саратове пострадали мужчина и женщина

17 Апр 2020 2020-04-17T18:42:31+03:00

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Сегодня, 17 апреля, в частном доме на 2-м Гвардейском проезде, 4 в Ленинском районе Саратова произошел пожар.

По информации портала «ЧП-Саратов», полыхал чердак.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание.

В результате ЧП пострадали пожилые мужчина и женщина, которые отказались ехать в больницу.

На месте также работали медики ЦМК. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU