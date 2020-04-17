На пожаре в Саратове пострадали мужчина и женщина
Сегодня, 17 апреля, в частном доме на 2-м Гвардейском проезде, 4 в Ленинском районе Саратова произошел пожар.
По информации портала «ЧП-Саратов», полыхал чердак.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание.
В результате ЧП пострадали пожилые мужчина и женщина, которые отказались ехать в больницу.
На месте также работали медики ЦМК. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU