Замдиректора школы №95 в Саратове оштрафован за порно на дистанционном уроке

17 Апр 2020 2020-04-17T18:42:08+03:00

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После показа «клубнички» на дистанционном уроке учеников школы №95 в Саратове прокуратура провела проверку.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, выясняется, кто был причастен к срыву получения знаний.

К ответственности привлекли замдиректора учреждения, за то, что психическое здоровье, моральное и нравственное развитие несовершеннолетних, не были защищены.

Ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU