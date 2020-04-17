В Саратовской области ищут Светлану Чувачеву
В Саратовской области ищут 47-летнюю Светлану Чувачеву.
- Женщина пропала 30 марта в Калининске, — сообщил отряд «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.
На момент пропажи Светлана была одета в серую олимпийку с зелеными рукавами, черные штаны, черную обувь.
Если вы знаете, где находится женщина, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU