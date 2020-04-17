В Саратовской области ищут Светлану Чувачеву

17 Апр 2020 2020-04-17T16:29:12+03:00

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В Саратовской области ищут 47-летнюю Светлану Чувачеву.

- Женщина пропала 30 марта в Калининске, — сообщил отряд «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.

На момент пропажи Светлана была одета в серую олимпийку с зелеными рукавами, черные штаны, черную обувь.

Если вы знаете, где находится женщина, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU