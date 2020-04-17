Мошенник лишил жительницу Саратова 142 тыс. рублей
В полицию обратилась 38-летняя жительница Саратова с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонил неизвестный якобы сотрудник безопасности банка и сказал, что кто-то пытается снять деньги с ее карточки.
Для защиты средств нужно было продиктовать коды из СМС «роботизированному оператору».
После выполнения этих указаний гражданка лишилась более 142 тыс. рублей. Она рассказала правоохранителям, что слышала о таком способе обмана граждан, но подумала, что ей звонят точно взаправду.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU