Синоптики рассказали о погоде в Саратове 18 апреля

18 Апр 2020 2020-04-18T06:00:53+03:00

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В Саратовской области сегодня днем, 18 апреля, ожидается небольшой дождь, возможна гроза.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области по данным регионального Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +9…+14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU