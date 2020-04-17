В Балакове четверо подростков пошли на ограбление ради 13 банок кофе

17 Апр 2020 2020-04-17T15:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех 15, 16 и 17-летних местных жителей. Парней подозревают в групповом ограблении по предварительному сговору.

- Следствие считает, что днем 5 марта подростки открыто похитили из торгового зала магазина на улице Ленина 13 банок кофе на общую сумму 2 531 рубль. Ребят разоблачили сотрудники торговой точки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU