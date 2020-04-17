В Балакове четверо подростков пошли на ограбление ради 13 банок кофе
В Балакове следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех 15, 16 и 17-летних местных жителей. Парней подозревают в групповом ограблении по предварительному сговору.
- Следствие считает, что днем 5 марта подростки открыто похитили из торгового зала магазина на улице Ленина 13 банок кофе на общую сумму 2 531 рубль. Ребят разоблачили сотрудники торговой точки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU