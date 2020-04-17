2020-04-17T15:55:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Балакове может появиться лаборатория для анализов на коронавирус

Вопрос прорабатывается
Дарья Вострикова
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Министерство здравоохранения Саратовской области сообщает о проработке вопроса по организации лабораторий для анализов на коронавирус в балаковской районной поликлинике.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в регионе уже проведено более 6 тыс. исследований.

Для госпитализации зараженный новой инфекцией пациентов развернуто 1 211 коек в восьми медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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