В Балакове может появиться лаборатория для анализов на коронавирус
Министерство здравоохранения Саратовской области сообщает о проработке вопроса по организации лабораторий для анализов на коронавирус в балаковской районной поликлинике.
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», в регионе уже проведено более 6 тыс. исследований.
Для госпитализации зараженный новой инфекцией пациентов развернуто 1 211 коек в восьми медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области.
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ИСТОЧНИК KP.RU