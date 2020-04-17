Анализ на коронавирус с точностью до 99,9%: российская компания разработала уникальную тест-систему

17 Апр 2020 2020-04-17T16:02:09+03:00

Тест-система проходит процедуру ускоренной регистрации, и ее уже закупают для использования в России и за рубежом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В России разработан самый точный в мире экспресс-тест для определения коронавируса.

«Комсомольская правда» пообщалась с разработчиками и узнала об особенностях метода.

Тест-систему EMG создана российско-японской командой разработчиков и производится компанией «Эвотек - Мирай Геномикс». Метод основан на быстрой молекулярной диагностике на изотермальных реакциях. Он позволяет получить результат буквально за 30 минут, при этом его точность превышает 99,9%.

Директор компании Ленар Валеев рассказал, как шли разработки. Работа началась в середине марта. Для этого были сосредоточены все силы компании, создана портативная лаборатория, чтобы иметь возможность развернуть масштабное производство. Теперь «Эвотек - Мирай Геномикс» может производить более 2,5 млн тест-систем в неделю.

- Поначалу, когда мы пришли в Роспотребнадзор с нашей идеей создания тест-системы быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях нового поколения, к ней отнеслись без особого энтузиазма. Дело в том, что «изотермалки», которые до этого существовали в мире, не отличались высокой точностью, — рассказал Ленар Валеев.

Директор компании-производителя "Эвотек - Мирай Геномикс" (EMG) Ленар Валеев. Фото msp.tatar

По его словам, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор будет жестко проверять качество разработки.

- Такую реакцию можно понять, поскольку в случае с коронавирусом цена ложноотрицательного теста очень высока — зараженного человека выпускают из-под наблюдения и может возникнуть цепочка распространения опасной инфекции. Нас курировал новосибирский «Вектор» и на клинических испытаниях нам предложили вслепую протестировать 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных. Наш тест показал 100-процентный результат — ни одной ошибки. После этого отношение к нам изменилось, нашим тест-системам дали зеленый свет, — рассказал директор компании.

Для сравнения: точность многих других изотермических систем — всего 95% и ниже. Ленар Валеев рассказал, что российская разработка позволяет выявить 100 копий вируса на свабе — то есть выявлять коронавирус даже в режиме инкубационного периода, когда его концентрация мала.

- Мы можем ловить COVID в самом начале болезни, — подчеркнул Ленар Валеев.

При этом производство тест-систем может быть увеличено. Уже налажен выпуск необходимых компонентов, запущена линия в «Сколково» по их розливу для лабораторий.

Немаловажно, что коммерческие права на систему принадлежат России. Японские специалисты, которые участвовали в проекте, занимались разработкой реагентов.

- Российская сторона сконцентрировалась на производстве наборов пробоподготовки, производстве части исходного сырья, розливе реагентов и формировании наборов для реакций, а также на создании самой портативной мини-лаборатории. Все коммерческие права на использование технологии переданы России, — подчеркнул Ленар Валеев.

Сейчас тест-системы отправлены в другие страны: Австралию, США, ОАЭ, где их регистрируют. В россии они уже используются в инфекционных больницах, и врачи дают очень хорошие отзывы.

- Скоро тест-системы поступят в стационары в массовом порядке. Большие перспективы открываются для применения в аэропортах. С нашей технологией мы за полчаса можем проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса — пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа мы уже получим результаты анализов. Эту разработку ждут крупные промышленные предприятия, кроме того, мы получили много заказов от добывающих компаний, которые ведут разработки в удаленных регионах вахтовым методом. Для них это хороший способ сохранить здоровье работников и избежать риска остановки производства, — уверен Ленар Валеев.

ИСТОЧНИК KP.RU