Таксист из Саратова ответит за кражу денег у клиента

17 Апр 2020 2020-04-17T14:05:24+03:00

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В отношении саратовца возбуждено уголовное дело за кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчина в феврале 2020 года нашел в своей машине, на которой работал таксистом, банковскую карту одного из клиентов, а также записку с PIN-кодом от нее.

Злоумышленник снял со счета 4 тыс. рублей и потратил.

В течение десяти суток его местонахождение установили.

Теперь уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU