Таксист из Саратова ответит за кражу денег у клиента
В отношении саратовца возбуждено уголовное дело за кражу.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчина в феврале 2020 года нашел в своей машине, на которой работал таксистом, банковскую карту одного из клиентов, а также записку с PIN-кодом от нее.
Злоумышленник снял со счета 4 тыс. рублей и потратил.
В течение десяти суток его местонахождение установили.
Теперь уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU