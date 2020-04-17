Соседи утащили холодильник у жителя Саратова
Соседи украли холодильник.
В Заводском районе Саратова у жителя многоэтажки унесли холодильник.
Владелец бытовой техники обратился в компанию «Безопасный дом» за видеоархивом, который и помог установить похитителей.
На записи запечатлен момент похищения. Это произошло около половины десятого утра 3 апреля в доме на проспекте Энтузиастов, 31а.
Владелец холодильника вынес его в подъезд, чтобы перевезти на другую квартиру, но соседи оказались расторопнее. Сначала они вытащили его на улицу. Потом мужчина подогнал автомобиль, вместе с женщиной погрузил холодильник в багажник и уехал.
После того, как преступление оказалось раскрыто, тем же вечером технику удалось вернуть.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU