Соседи утащили холодильник у жителя Саратова

17 Апр 2020 2020-04-17T13:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова у жителя многоэтажки унесли холодильник.

Владелец бытовой техники обратился в компанию «Безопасный дом» за видеоархивом, который и помог установить похитителей.

На записи запечатлен момент похищения. Это произошло около половины десятого утра 3 апреля в доме на проспекте Энтузиастов, 31а.

Владелец холодильника вынес его в подъезд, чтобы перевезти на другую квартиру, но соседи оказались расторопнее. Сначала они вытащили его на улицу. Потом мужчина подогнал автомобиль, вместе с женщиной погрузил холодильник в багажник и уехал.

После того, как преступление оказалось раскрыто, тем же вечером технику удалось вернуть.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU