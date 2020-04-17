2020-04-17T13:54:10+03:00
Происшествия

Соседи утащили холодильник у жителя Саратова

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения
Екатерина Семенова
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Соседи украли холодильник.

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В Заводском районе Саратова у жителя многоэтажки унесли холодильник.

Владелец бытовой техники обратился в компанию «Безопасный дом» за видеоархивом, который и помог установить похитителей.

На записи запечатлен момент похищения. Это произошло около половины десятого утра 3 апреля в доме на проспекте Энтузиастов, 31а.

Владелец холодильника вынес его в подъезд, чтобы перевезти на другую квартиру, но соседи оказались расторопнее. Сначала они вытащили его на улицу. Потом мужчина подогнал автомобиль, вместе с женщиной погрузил холодильник в багажник и уехал.

После того, как преступление оказалось раскрыто, тем же вечером технику удалось вернуть.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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