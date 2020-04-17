В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей
Нарушителям грозит штраф до 30 тыс. рублей
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В Саратове 17 и 18 апреля будут ловить нетрезвых водителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, нарушителям грозит лишение прав на срок до двух лет или штраф на сумму 30 тыс. рублей.
Граждан призывают сообщать в полицию о тех, кто сел за руль подшофе.
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ИСТОЧНИК KP.RU