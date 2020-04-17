На выделенный 1 млрд рублей мэр Саратова пообещал отремонтировать 70 участков дорог и построить три новых

17 Апр 2020 2020-04-17T13:34:13+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал решение губернатора Валерия Радаева о выделении 1 млрд рублей городу на ремонт дорог.

- К сожалению, износ дорожного полотна в городе значительный. С 2017 года замена асфальта происходит преимущественно за счет участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году мы привели в порядок 96 участков автомобильных дорог, в этом большая часть средств — 600 млн рублей — заложена на реконструкцию путепровода Трофимовский. Остальные деньги пойдут на ремонт 30 участков общей площадью 200 тыс. кв. м, — рассказал Исаев.

Однако вчера, 16 апреля, губернатор Валерий Радаев решил выделить городу еще 1 млрд рублей на эти цели. Эта сумма равнозначна тем поступлениям, которые Саратов мог бы получить, если бы отчисления транспортного налога оставались в муниципалитете.

Напомним, с инициативой вернуть эти сборы в местные бюджеты выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

- На дополнительные средства планируется отремонтировать 70 участков улично-дорожной сети и построить три дороги: Менякина в Юбилейном, Зыбина и Гришаева в Кировском, — отметил мэр.

Также на этих улицах установят знаки, светофоры, лежачих полицейских и нанесут разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU