Режим самоизоляции в Саратове: полиция рассказала кого и на сколько оштрафовали за прогулки

17 Апр 2020 2020-04-17T13:16:05+03:00

Полиция составляет протоколы на тех, кто нарушает режим самоизоляции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Саратове и области полиция проводит рейды с целью выявить тех, кто не соблюдает режим самоизоляции во время распространения коронавируса. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ГУ МВД региона.

Так, в отношении тех, кто был на улице, в скверах, парках, детских площадках с целью прогулки или пробежки составлено 43 административных протокола.

Суды рассмотрели 18 из них. Девяти нарушителям выписали административные штрафы от 1 до 5 тыс. рублей, столько же человек отделались предупреждением. Еще 25 дел находятся на рассмотрении.

Также полицейские составили протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Таких дел — 91.

Суд пока что рассмотрел всего шесть случаев: два раза были выписаны штрафы по 15 тыс. рублей, два раза — по 50 тыс. рублей. Также вынесено два решения о приостановлении деятельности. Еще 85 протоколов находятся в стадии рассмотрения.

В главке также рассказали о нарушителе карантина.

- Житель Ершова прибыл из одной из стран ближнего зарубежья в конце марта 2020 и покинул место самоизоляции. Автомобиль с гражданином ДПС остановила на одной из улиц райцентра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Мужчина получил административный штраф 15 тыс. рублей.

Аналогичное правонарушение совершил саратовец. Он на личном автомобиле решил поехать в Дергачевский район. Сумма штрафа у него такая же — 15 тыс. рублей.

Правоохранители просят граждан оставаться дома и не выходить на улицу без веской причины. Чтобы обеспечить самоизоляцию, нужно ограничить контакты с другими лицами и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU