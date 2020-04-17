В Энгельсе сгорел двухэтажный деревянный дом
Площадь пожара составила 300 кв. м
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В Энгельсе сегодня ночью, 17 апреля, сгорел жилой двухэтажный дом.
- Сигнал о пожаре на улице Демократическая поступил в 03:27. На место выехали три единицы техники и 12 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
В доме проживала одна семья, никто не пострадал. Площадь пожара составила 300 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU