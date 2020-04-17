В Энгельсе сгорел двухэтажный деревянный дом

17 Апр 2020 2020-04-17T12:45:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе сегодня ночью, 17 апреля, сгорел жилой двухэтажный дом.

- Сигнал о пожаре на улице Демократическая поступил в 03:27. На место выехали три единицы техники и 12 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В доме проживала одна семья, никто не пострадал. Площадь пожара составила 300 кв. м.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU