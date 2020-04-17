Количество выздоровевших от коронавируса в Саратове на 17 апреля 2020 года: еще два человека выписаны
В Саратовской области выздоровели уже 15 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Как рассказала "КП-Саратов" министр здравоохранения Наталья Мазина, все выздоровевшие из Саратова и Саратовского района. Причина - в том, что первые случаи заболевания были именно отсюда.
Напомним, вчера сообщалось о 13 выздоровевших. таким образом, еще два человека за сутки были выписаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU