Количество выздоровевших от коронавируса в Саратове на 17 апреля 2020 года: еще два человека выписаны

17 Апр 2020 2020-04-17T12:07:53+03:00

В общей сложности количество выздоровевших от коронавируса достигло 15 человек

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В Саратовской области выздоровели уже 15 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Как рассказала "КП-Саратов" министр здравоохранения Наталья Мазина, все выздоровевшие из Саратова и Саратовского района. Причина - в том, что первые случаи заболевания были именно отсюда.

Напомним, вчера сообщалось о 13 выздоровевших. таким образом, еще два человека за сутки были выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU