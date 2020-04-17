Отопсезон в Саратове закончится 23 апреля
Подписано постановление главы города Михаила Исаева
Отопление в Саратове отключат только через неделюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Отопительный сезон в Саратове закончится 23 апреля.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, такое решение принял глава Саратова Михаил Исаев, оно опубликовано официально.
Основанием для прекращения подачи тепла является установление достаточно высокой среднесуточной температуры воздуха в течение продолжительного времени.
ИСТОЧНИК KP.RU