Отопсезон в Саратове закончится 23 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T11:57:19+03:00

Отопление в Саратове отключат только через неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Отопительный сезон в Саратове закончится 23 апреля.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, такое решение принял глава Саратова Михаил Исаев, оно опубликовано официально.

Основанием для прекращения подачи тепла является установление достаточно высокой среднесуточной температуры воздуха в течение продолжительного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU