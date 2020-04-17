Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года: большая часть это контактные лица
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала подробьности о случаях заболевания коронавирусом в регионе.
На брифинге, который сегодня, 17 апреля, проходит в правительстве Саратовской области, она отметила, что из 87 случаев лишь 15 - завозные. Остальные контактировали с больными.
В большинстве своем заболевшие - люди до 60 лет. Почти 70% - люди трудоспособного возраста от 18 до 59 лет.
Установлено медицинское наблюдение за 320 гражданами из числа контактных. Но их, по словам Мазиной, может быть больше, так как не все сообщают о своих контактах.
На стационарном лечении сейчас находятся 48 граждан. Один человек - на аппарате искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU