Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года: большая часть это контактные лица

17 Апр 2020 2020-04-17T11:42:16+03:00

Почти 70% - люди от 18 до 59 лет

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала подробьности о случаях заболевания коронавирусом в регионе.

На брифинге, который сегодня, 17 апреля, проходит в правительстве Саратовской области, она отметила, что из 87 случаев лишь 15 - завозные. Остальные контактировали с больными.

В большинстве своем заболевшие - люди до 60 лет. Почти 70% - люди трудоспособного возраста от 18 до 59 лет.

Установлено медицинское наблюдение за 320 гражданами из числа контактных. Но их, по словам Мазиной, может быть больше, так как не все сообщают о своих контактах.

На стационарном лечении сейчас находятся 48 граждан. Один человек - на аппарате искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU