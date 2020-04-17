Панков: Госдума под руководством Володина принимает ряд важных социальных инициатив

17 Апр 2020 2020-04-17T11:29:59+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» рассказал, какие решения принимает федеральный парламент в сложный период пандемии.

- Продолжается пленарная неделя. Напомню, что Госдума во вторник приняла ряд законопроектов, направленных на поддержку наших граждан и бизнеса в связи с распространением COVID-19 и проблемами в экономике.

В сложной экономической и эпидемиологической ситуации задача государства — поддержать людей, семьи с детьми, помочь выйти из кризиса предприятиям. Госдума под председательством Вячеслава Володина быстро реагирует на новые вызовы, поэтому уже принят целый ряд таких важных социальных инициатив.

В том числе выплаты семьям, попавшим в сложное материальное положение из-за потери работы, отмена комиссии при оплате услуг ЖКХ — решение, которого давно ждали люди. Была поддержана инициатива, позволяющая предприятиям взять кредиты под гарантии государства для выплаты зарплаты работникам. В ситуации, когда многие предприятия вынуждены приостановить свою работу, это важно.

Отмечу главное на сегодня. В приоритетном порядке проработаем поручение президента Владимира Путина по освобождению выплат врачам от НДФЛ. Напомню, что медики, работающие с больными с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. И получить их они должны в полном объеме, без налоговых вычетов.

Из-за пандемии сильно страдает бизнес. В первую очередь, конечно малый. Из регионов поступает много обращений на этот счет. Проблемы и среднего бизнеса сейчас также не должны остаться без внимания. Дополнительные меры поддержки сегодня также обсудим, — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU