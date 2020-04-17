Карантин из-за коронавируса в Ершове: в городе началась тотальная дезинфекция
Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала, что подразумевает режим карантина, который будет введен в Ершове.
Это означает запрет въезда в город и выезда из него. Там отменены все массовые мероприятия. Детям запрещено посещать школы, кружки. Веден запрет на посещение культовых объектов, церквей.
Кроме того, карантин предполагает жесткую самоизоляцию людей с хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет.
В городе будет проводиться регулярная дезинфекция. Особенно на предприятиях торговли, транспорте, жилых домах. А также широкая разъяснительная работа.
Напомним, в Саратовской области зарегистрировано 87 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 в Ершове. В целом показатель заболеваемости в регионе — 3,6 на 100 тыс. населения. За сутки прирост составил 24,2%.
- Мероприятия по Ершову начались с утра. Тотальная дезинфекция мест массового скопления людей, магазинов, рынков. Это вторая волна дезинфекции по Ершову, — отметил Стрелюхин.
География распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU