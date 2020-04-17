Карантин из-за коронавируса в Ершове: в городе началась тотальная дезинфекция

17 Апр 2020 2020-04-17T11:40:37+03:00

Предполагается закрытие въезда и выезда из Ершова

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Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала, что подразумевает режим карантина, который будет введен в Ершове.

Это означает запрет въезда в город и выезда из него. Там отменены все массовые мероприятия. Детям запрещено посещать школы, кружки. Веден запрет на посещение культовых объектов, церквей.

Кроме того, карантин предполагает жесткую самоизоляцию людей с хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет.

В городе будет проводиться регулярная дезинфекция. Особенно на предприятиях торговли, транспорте, жилых домах. А также широкая разъяснительная работа.

Напомним, в Саратовской области зарегистрировано 87 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 в Ершове. В целом показатель заболеваемости в регионе — 3,6 на 100 тыс. населения. За сутки прирост составил 24,2%.

- Мероприятия по Ершову начались с утра. Тотальная дезинфекция мест массового скопления людей, магазинов, рынков. Это вторая волна дезинфекции по Ершову, — отметил Стрелюхин.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU