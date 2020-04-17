Пропускной режим из-за коронавируса в Саратове: По всей области вводятся пропуска — уговорами не получается

17 Апр 2020 2020-04-17T11:37:47+03:00

Брифинг по пропускам в Саратовской области Фото: Дарья Вострикова

Действовать он начнет с 20 апреля

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С 20 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.

Об этом на брифинге 17 апреля заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

По его словам, пропуска выданы практически полностью, всем, кто заявился. Если появится необходимость, то вопросы будут решаться постепенно, без наплыва посетителей.

- Со 2 апреля откладывали, обозначали проблематику, готовились к возможному развитию событий. Последний срок — 20 апреля, и мы вводим этот режим. Организациям, людям документы выданы, ситуация выбора не оставляет, — отметил Александр Стрелюхин.

Он обратил внимание на низкий индекс самоизоляции. На сегодняшний день он составляет по Саратову 2,3-2,4, что недопустимо.

- Уговорами не получается, поэтому приняли меры по введению пропусков, — заявил Стрелюхин.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU