Александр Стрелюхин о карантине из-за коронавируса: Вечером примем решение о закрытии Ершова на карантин

17 Апр 2020 2020-04-17T11:36:30+03:00

В районе только за последние сутки четверо зараженных коронавирусом

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Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 17 апреля начал брифинг, посвященный введению пропускного режима в регионе.

- Ситуация, что происходит в мире, стране, области — напряженная. Это связано с развитием пандемии. На сегодня в регионе 87 случаев заражения. Первый случай зарегистрирован 18 марта и за практически месяц видите, что имеем, — заявил Стрелюхин

Он сообщил, что сложно складывается ситуация в Ершове. За последние сутки там произошло четыре случая. Всего там зарегистрировано 15 зараженных, из них один ребенок.

- На основании предписания главного санитарного врача региона мы рассматриваем вопрос и до конца дня решим его по введению карантинного режима в Ершове, — заявил Стрелюхин.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU