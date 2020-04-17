Александр Стрелюхин о карантине из-за коронавируса: Вечером примем решение о закрытии Ершова на карантин
Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 17 апреля начал брифинг, посвященный введению пропускного режима в регионе.
- Ситуация, что происходит в мире, стране, области — напряженная. Это связано с развитием пандемии. На сегодня в регионе 87 случаев заражения. Первый случай зарегистрирован 18 марта и за практически месяц видите, что имеем, — заявил Стрелюхин
Он сообщил, что сложно складывается ситуация в Ершове. За последние сутки там произошло четыре случая. Всего там зарегистрировано 15 зараженных, из них один ребенок.
- На основании предписания главного санитарного врача региона мы рассматриваем вопрос и до конца дня решим его по введению карантинного режима в Ершове, — заявил Стрелюхин.
География распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU