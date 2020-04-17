Саратовская область получит дополнительные средства на поставку машин скорой помощи
Вячеслав Володин о поставках машин скорой помощи в Саратов.
Саратовская область получит 75 млн рублей на автомобили скорой помощи класса «В». Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Видеозапись его обращения транслирует паблик volodin.saratov в соцсети Instagram.
По словам спикера ГД, области не хватает машин именно этого класса. Также сформирована поставка за счет средств федерального бюджета 25 автомобилей класса «С» — более дорогих со специальным оборудованием.
- Это позволит обеспечить станции скорой помощи Саратова и районов области, — отметил Вячеслав Володин.
Помимо этого, еще 240 млн рублей будут выделены Саратовскому государственному медицинскому университету на развертыванием дополнительных коек.
- Надеюсь, эти средства будут эффективно потрачены, чтобы помощь оказывалась качественная и доступная, — отметил Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU