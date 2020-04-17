Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по Саратовской области
Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил численность заразившихся за последние сутки в Саратовской области.
Как ранее сообщала «КП-Саратов» со ссылкой на данные областного оперативного штаба, за сутки, 16 апреля, были лабораторно подтверждены 17 диагнозов. Итого 87 человек.
12 случаев из 17 — это контактные лица. У пятерых диагностирована внебольничная пневмония.
В среднем возраст пациентов составляет 47 лет.
Большинство случаев — Саратов (десять человек). Четверо из Ершова, и по одному — из Балаковского, Пугачевского и Саратовского районов.
За последние сутки в России зафиксировано 4 070 новых случаев коронавируса. Всего заболели 32 008 человек в 85 регионах. Выздоровело за сутки 286 человек, всего — 2 590. Умерло за сутки 41, всего — 273.
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU