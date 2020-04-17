Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по Саратовской области

17 Апр 2020 2020-04-17T11:34:14+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года составило 87 человек

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Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил численность заразившихся за последние сутки в Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов» со ссылкой на данные областного оперативного штаба, за сутки, 16 апреля, были лабораторно подтверждены 17 диагнозов. Итого 87 человек.

12 случаев из 17 — это контактные лица. У пятерых диагностирована внебольничная пневмония.

В среднем возраст пациентов составляет 47 лет.

Большинство случаев — Саратов (десять человек). Четверо из Ершова, и по одному — из Балаковского, Пугачевского и Саратовского районов.

За последние сутки в России зафиксировано 4 070 новых случаев коронавируса. Всего заболели 32 008 человек в 85 регионах. Выздоровело за сутки 286 человек, всего — 2 590. Умерло за сутки 41, всего — 273.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU