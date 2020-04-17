2020-04-17T10:54:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роскосмосе исключили возможность заражения космонавтов коронавирусом от болеющего генконструктора

Евгений Микрин напрямую не контактировал с экипажем
Ольга Симонова
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Перед полетом на космодром все специалисты Роскосмоса в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирусПеред полетом на космодром все специалисты Роскосмоса в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирусФото: пресс-служба Роскосмоса
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Генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. А за пять дней до того, как это стало известно, с космодрома в Байконуре на МКС отправился корабль с космонавтами.

Kp.ru разбирается, мог ли экипаж, состоящий из двух россиян и американца, заразиться COVID-19.

По словам руководителя пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко, сейчас Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди на станции. Они чувствуют себя хорошо.

Когда Микрин летал на Байконур, у него не было симптомов болезни. К тому же перед полетом все специалисты сдавали тесты на коронавирус.

Выяснилось, что генконструктор заразился уже в Москве после отлета космического корабля, так как по возвращении с Байконура в аэропорту он вместе со всеми снова сдавал тест.

- Мог ли Микрин быть вирусоносителем и заразить экипаж? В Роскосмосе исключают такую возможность, — сообщает «Комсомолка».

Там, где космонавтов готовят к старту за две недели объявляется жесткий обсервационный режим. К экипажу допускают ограниченное количество людей, за состоянием которых следят врачи. Все, кто входит в гостиницу «Космонавт», обязан измерить температура и обработать руки обеззараживающим раствором.

В этот раз обсервационные условия еще жестче, и Евгений Микрин напрямую не контактировал с космонавтами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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