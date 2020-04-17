Изменения в ВПР в Саратове 2020: Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий год
В Саратовской области, как и во всей России, перенесли всероссийские проверочные работы на следующий учебный год.
Такое решение приняло Минпросвещения РФ.
Напомним, ранее произошли изменения в проведении ОГЭ. Теперь сроки сдачи — с 8 июня по 31 июля. Также в этом году девятиклассники будут сдавать всего два предмета — русский язык и математику, сдачу экзаменов по выбору отменили.
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ИСТОЧНИК KP.RU