Изменения в ВПР в Саратове 2020: Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий год

17 Апр 2020 2020-04-17T10:24:35+03:00

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В Саратовской области, как и во всей России, перенесли всероссийские проверочные работы на следующий учебный год.

Такое решение приняло Минпросвещения РФ.

Напомним, ранее произошли изменения в проведении ОГЭ. Теперь сроки сдачи — с 8 июня по 31 июля. Также в этом году девятиклассники будут сдавать всего два предмета — русский язык и математику, сдачу экзаменов по выбору отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU