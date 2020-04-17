Житель Пугачева отделался сроком в 3,5 года за секс с 13-летней падчерицей

17 Апр 2020 2020-04-17T10:28:32+03:00

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В Пугачеве Саратовской области педофила отправили в колонию на 3,5 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, за решеткой оказался 28-летний мужчина. Он признан виновным в сексе с 13-летней девочкой, а также двух эпизодах развратных действий.

С августа по сентябрь 2019 году мужчина вступил в интимную связь с дочерью сожительницы и развратил ребенка. Когда мать девочки узнала о случившемся и стала требовать объяснений, мужчина сам написал заявление в полицию о клевете. Однако впоследствии его вина подтвердилась, и он во всем сознался.

Срок в три года и шесть месяцев гражданин проведет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU