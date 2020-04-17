В Ленинском районе из незаконной металлоприемки изъяли более тонны металла
В Ленинском районе Саратова сотрудники УМВД выявили незаконную металлоприемку.
- Незаконный прием лома цветных и черных металлов был выявлен на Московском шоссе, 30. У организации не было разрешения на эту деятельность, — рассказал старший инспектор УУП отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Саратову Константин Лебедев.
Несмотря на это, металлоприемка работала в 2019 и 2020 годах, в связи с чем ее шесть раз привлекали к административной ответственности. Из оборота изъято порядка 1,2 тонны черных и цветных металлов.
В полиции просят саратовцев сообщать о подобных фактах по номеру телефона: 747-016 или 02 (102 — с мобильного).
В Саратове выявлена незаконная металлоприемка.
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ИСТОЧНИК KP.RU