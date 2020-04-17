В Ленинском районе из незаконной металлоприемки изъяли более тонны металла

17 Апр 2020 2020-04-17T11:26:57+03:00

У организации не было разрешения на эту деятельность [видео]

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В Ленинском районе Саратова сотрудники УМВД выявили незаконную металлоприемку.

- Незаконный прием лома цветных и черных металлов был выявлен на Московском шоссе, 30. У организации не было разрешения на эту деятельность, — рассказал старший инспектор УУП отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Саратову Константин Лебедев.

Несмотря на это, металлоприемка работала в 2019 и 2020 годах, в связи с чем ее шесть раз привлекали к административной ответственности. Из оборота изъято порядка 1,2 тонны черных и цветных металлов.

В полиции просят саратовцев сообщать о подобных фактах по номеру телефона: 747-016 или 02 (102 — с мобильного).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/773697" frameborder="0"></iframe> В Саратове выявлена незаконная металлоприемка.

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ИСТОЧНИК KP.RU