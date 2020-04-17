Министр образования Ирина Седова назначена и. о. зампреда саратовского правительства
Сегодня, 17 апреля, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области назначена Ирина Седова.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, она будет заниматься вопросами социальной сферы: образование, культуру, здравоохранение, комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее Ирина Седова возглавляла министерство образования области.
Кроме того, исполнять обязанности зампреда — министра труда и социальной защиты населения будет Сергей Наумов.
Ранее зампред правительства Валентина Гречушкина уволилась по собственному желанию.
Валерий Радаев внес новые кандидатуры в областную думу на рассмотрение.
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ИСТОЧНИК KP.RU