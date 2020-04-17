Министр образования Ирина Седова назначена и. о. зампреда саратовского правительства

17 Апр 2020 2020-04-17T10:13:18+03:00

Она будет курировать образование, культуру, здравоохранение, комиссию по делам несовершеннолетних

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Сегодня, 17 апреля, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области назначена Ирина Седова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, она будет заниматься вопросами социальной сферы: образование, культуру, здравоохранение, комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее Ирина Седова возглавляла министерство образования области.

Кроме того, исполнять обязанности зампреда — министра труда и социальной защиты населения будет Сергей Наумов.

Ранее зампред правительства Валентина Гречушкина уволилась по собственному желанию.

Валерий Радаев внес новые кандидатуры в областную думу на рассмотрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU