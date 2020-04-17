Ночью в Вольске водитель «десятки» на скорости врезался в дерево
Мужчина попал в больницу
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области сегодня ночью, 17 апреля, произошла авария.
- Около 01:20 у дома №23 по улице Н. Тупик 34-летний водитель ВАЗ-2110 врезался в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
По предварительным данным, мужчина превысил скорость. В результате его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU