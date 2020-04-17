Самоизоляция в Саратове: выдано более 166 тыс. пропусков

17 Апр 2020 2020-04-17T09:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшнее утро, 17 апреля, саратовцам выдали более 166 тыс. спецпропусков, в электронном виде утверждено свыше 15 тыс. документов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, приняты заявки от более 13 тыс. организаций.

В работе были задействованы 28 сотрудников администраций районов города и мэрии Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU