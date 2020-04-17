Самоизоляция в Саратове: выдано более 166 тыс. пропусков
Заявки подали свыше 13 тыс. организаций
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На сегодняшнее утро, 17 апреля, саратовцам выдали более 166 тыс. спецпропусков, в электронном виде утверждено свыше 15 тыс. документов.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, приняты заявки от более 13 тыс. организаций.
В работе были задействованы 28 сотрудников администраций районов города и мэрии Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU