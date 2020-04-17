Михаил Исаев: Ленинский район возглавил рейтинг районных администраций Саратова

17 Апр 2020 2020-04-17T09:16:11+03:00

На последнем месте мэрского рейтинга оказался Заводской район, где проживает сам градоначальник

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Мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram опубликовал рейтинг районных администраций за 1 квартал 2020 года.

Критериями оценки послужили работы, организованные администрациями по благоустройству, инвентаризации муниципального имущества, а также юридическая работа, финансовая и исполнительская дисциплина.

По итогам трех месяцев места распределились следующим образом:

Первое — администрация Ленинского района, второе — администрация Октябрьского района, третье — администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Фрунзенского района, четвертое — администрация Заводского района.

ИСТОЧНИК KP.RU