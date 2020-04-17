2020-04-17T10:14:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020: еще 17 зараженных

Общее количество зараженных коронавирусом составило 84 человека
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Еще 17 случаев COVID-19 в Саратовской областиЕще 17 случаев COVID-19 в Саратовской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Саратовской области лабораторно подтверждены еще 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Таким образом, на 9:00 17 апреля общее число заболевших в регионе составляет 87 случаев.

Из 17 новых пациентов 12 случаев — контактные лица, заразившиеся от ранее заболевших, еще пять — с внебольничной пневмонией, у которых COVID-19 подтвердился.

Распределение заболевших по районам: город Саратов — десять, Ершовский район — четыре, Балаковский, Пугачевский и Саратовский районы — по одному.

Все пациенты изолированы, находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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