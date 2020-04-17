Число заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020: еще 17 зараженных
В Саратовской области лабораторно подтверждены еще 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Таким образом, на 9:00 17 апреля общее число заболевших в регионе составляет 87 случаев.
Из 17 новых пациентов 12 случаев — контактные лица, заразившиеся от ранее заболевших, еще пять — с внебольничной пневмонией, у которых COVID-19 подтвердился.
Распределение заболевших по районам: город Саратов — десять, Ершовский район — четыре, Балаковский, Пугачевский и Саратовский районы — по одному.
Все пациенты изолированы, находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.
География распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU