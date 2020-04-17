Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Саратова
Следователи Октябрьского района Саратова задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли на улице Шевченко.
Напомним, труп 31-летнего саратовца с ножевыми ранениями в области шеи и бедра обнаружили 14 апреля.
Было возбуждено уголовное дело за убийство и задержан 63-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU