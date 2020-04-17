Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Саратова

17 Апр 2020 2020-04-17T08:43:46+03:00

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Следователи Октябрьского района Саратова задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли на улице Шевченко.

Напомним, труп 31-летнего саратовца с ножевыми ранениями в области шеи и бедра обнаружили 14 апреля.

Было возбуждено уголовное дело за убийство и задержан 63-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU