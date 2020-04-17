2020-04-17T08:28:01+03:00
Общество

В Саратове на стадионе «Спартак» к 1 мая установят новый забор

Уже заливают основание для подпорной стенки
Дарья Вострикова
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Вчера, 16 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев проверил, как реконструируют стадион «Спартак».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, там уже снесены аварийные трибуны, разобран строительный мусор.

Рабочие начали заливать основание для подпорной стенки по границе беговых дорожек и футбольного поля.

Глава города потребовал, чтобы к 1 мая стадион был огорожен забором, и отдельно территория будущей застройки в районе поля.

Исполнители заверили мэра о работах строго в соответствии с графиком.

Напомним, реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, который привлек внимание к аварийному стадиону и заявил о необходимости сделать для саратовцев современный спортивный объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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