В Саратове рецидивист залез в чужую квартиру и украл коньяк
Полиция Кировского района раскрыла кражу коньяка у 43-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в УМВД Саратова, с 7:00 по 19:15 9 января неизвестный сломал замок входной двери в квартире на Алексеевской улице в Саратове и унес спиртное марки «Арарат» объемом 0,5 литра стоимостью 800 рублей.
Выяснилось, что преступление совершил уже арестованный 38-летний рецидивист, который во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело, не меняя меру пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU