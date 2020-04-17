В Саратове рецидивист залез в чужую квартиру и украл коньяк

17 Апр 2020 2020-04-17T08:45:11+03:00

Он сломал замок у двери

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Полиция Кировского района раскрыла кражу коньяка у 43-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в УМВД Саратова, с 7:00 по 19:15 9 января неизвестный сломал замок входной двери в квартире на Алексеевской улице в Саратове и унес спиртное марки «Арарат» объемом 0,5 литра стоимостью 800 рублей.

Выяснилось, что преступление совершил уже арестованный 38-летний рецидивист, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело, не меняя меру пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU