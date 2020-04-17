Самоизоляция в Саратове: перестали ходить две маршрутки

17 Апр 2020 2020-04-17T08:29:55+03:00

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Вчера, 16 апреля, представители Минтранса Саратовской области и члены городской Общественной палаты проверили работу общественного транспорта.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», троллейбусы №№2 и 2А нареканий не вызывали. У водителей есть маски, а на конечных остановках транспорт дезинфицируется, в салонах есть памятки по профилактике новой инфекции. График маршрутов соответствует пассажиропотоку и позволяет обеспечить социальную дистанцию.

Микроавтобусы №№54 и 82 застать на остановках не получилось, по словам местных жителей, маршрутки не ходят несколько дней. Сотрудники МКУ «Транспортное управление» и надзорные органы проведут проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU