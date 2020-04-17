В Пугачеве пенсионерка попала под ВАЗ при переходе дороги в неположенном месте

17 Апр 2020 2020-04-17T08:12:41+03:00

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Вчера, 16 апреля, около 9:30 у дома №32 на улице Кутякова в Пугачеве произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 64-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса ВАЗ-2110 под управлением 34-летней гражданки.

Пенсионерку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU