В Саратове экс-министр попала под суд за многомилионные взятки

16 Апр 2020 2020-04-16T21:30:31+03:00

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В Саратове будут судить Ларису Кузнецову и ее супруга.

Как сообщили "КП-Саратов" в прокуратуре, 38-летнюю женщину и 47-летнего супруга обвиняют в получении взятки и посредничестве.

Напомним, Лариса Кузнецова с сентября 2013 по февраль 2017 года была министром Саратовской области, возглавляя комитет по информатизации. После этого она стала заместителем министра экономического развития. На своей должности она получала от бизнесмена деньги за покровительство деятельности, а также возможность работать в многофункциональном центре.

Посредником в передаче взяток был муж чиновницы.

В общей сложности она получила более 13,4 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона. Дело направлено в Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU