2020-04-17T08:08:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года: прирост составил 14 человек за сутки

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года достигло 70 человек
Екатерина Семенова
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Коронавирусом охвачены 13 районов Саратовской областиКоронавирусом охвачены 13 районов Саратовской области
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В Саратовской области резко выросло количество заразившихся коронавирусом. По данным на 17 апреля, оно достигло 70 человек. За сутки прирост составил сразу 14 случаев.

Теперь вирус охватил 13 районов области: добавились Базарно-Карабулакский, Балаковский и Новоузенский районы.

Известно о 13 выздоровевших. По-прежнему остаются три смертельных исхода от причин, не связанных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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