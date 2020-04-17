Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года: прирост составил 14 человек за сутки

17 Апр 2020 2020-04-17T08:08:59+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 17 апреля 2020 года достигло 70 человек

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В Саратовской области резко выросло количество заразившихся коронавирусом. По данным на 17 апреля, оно достигло 70 человек. За сутки прирост составил сразу 14 случаев.

Теперь вирус охватил 13 районов области: добавились Базарно-Карабулакский, Балаковский и Новоузенский районы.

Известно о 13 выздоровевших. По-прежнему остаются три смертельных исхода от причин, не связанных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU