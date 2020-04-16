2020-04-16T21:01:18+03:00
Общество

В Саратовской области в пятницу поднимется сильный ветер

Порывы достигнут 17–22 м/с
Ольга Симонова
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В Саратовской области завтра ночью и днем, 17 марта, ожидается усиление ветра.

- Юго-западный ветер подует с порывами 17–22 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону.

Специалисты присвоили этим метеорологическим явлениям желтый уровень опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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