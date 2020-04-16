Названы УК Саратова, не проводящие дезинфекцию жилых домов

16 Апр 2020 2020-04-16T19:00:21+03:00

УК должны обрабатывать места общего пользования не реже раза в неделю. Фото ГЖИ по Саратовской области

Александр Стрелюхин потребовал передать сведения о них в прокуратуру

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На заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин заявил о массовых жалоб от населения на санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах.

С докладом выступил руководитель Госжилинспекции региона Сергей Вербин. Он отметил, что все рекомендации по дезинфекции подъездов были доведены до управляющих организаций.

Первые работы начались в 28 марта. На сегодняшний день обработано около 75% жилых домов. По его словам, в случае жалоб, туда выезжают инспекторы и ставят исполнение обработки на контроль.

Александр Стрелюхин прервал докладчика настоятельно просьбой назвать организации, котоыре игнорируют требования ГЖИ.

Сергей Вербин сообщил, что это, например, "ЖКО", Жилищное управление", "Восток", "Тополь" и ряд других. Им были выданы предостережения.

Александр Стрелюхин призвал не ограничиваться этим, а отправить материалы в прокуратуру и применять меры прокурорского воздействия.

- А то собирать средства на содержание жилья собирают, а исполнять, - не исполняют - подчеркнул он.

По словам председателя правительства, охват дезинфекцией жилищного фонда должен быть стопроцентным, а обработку проводить не менее раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU