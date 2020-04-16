Радаев принял решение выделить Саратову еще один миллиард рублей на ремонт дорог

16 Апр 2020 2020-04-16T18:53:35+03:00

Радаев решил выделить Саратову еще один миллиард рублей на дороги

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В четверг, 16 апреля, Губернатор Валерий Радаев провел встречу с и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Зайцевым. Обсуждался вопрос ремонтных работ на улицах и тротуарах Саратова.

- Мы должны пересмотреть подход к финансированию дорожного хозяйства областного центра. Большую поддержку нам оказывает наш депутат Вячеслав Володин. В этом году благодаря его помощи стартовал масштабный проект по ремонту тротуаров, это позволит обеспечить подходы к соцобъектам. Никогда еще такого объема средств на это направление не выделялось.

За последние годы мы привели в нормативное состояние часть городских улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году по проекту Саратов получил 1 млрд. рублей. Из этих денег 600 млн. рублей ушло на Трофимовский мост, а на дороги осталось меньше средств. Поэтому считаю необходимым выделить Саратову из областного бюджета 1 млрд. рублей на укрепление дорожной сети, - отметил Валерий Радаев.

Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства изыскать возможность дополнительного финансирования областного центра по этому направлению.

Губернатор также поставил задачу перед городской властью – подготовить перечень дорог, которые в первую очередь нуждаются в ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU