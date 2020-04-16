Наказание за фейки о коронавирусе: В Энгельсе на 30 тысяч рублей оштрафовали мужчину и изъяли телефон

16 Апр 2020 2020-04-16T18:48:00+03:00

Кроме этого, СУ СКР по региону завел еще одно уголовное дело о фейках по поводу коронавируса

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Сегодня, 16 апреля, в Энгельсе районный суд вынес решение по фейкам о коронавирусе - виновному назначен штраф в 30 тыс рублей с конфискацией телефона.

Еще одно уголовное дело начал региональный следственный комитет, также по фейкам в интернете о коронавирусе. Об этом на заседании оперативного штаба в правительстве заявил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексей Зелепукин.

Он также рассказал, что за минувшие сутки из-за границы вернулись 13 человек, они в работе, в основном это работники транспортных предпряитий. Еще 9 человек намереваются прибыть. из них двое уже в Москве, сидят там в самолизоляции и не приедут до результатов анализов на коронавирус.

Еще 273 человека, в том числе 27 детей, жителей Саратовской области остаются на сегодня за границей.

Под самоизоляцией 696 прибывших.

За 16 апреля поступило 17 сообщений о нарушении режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU