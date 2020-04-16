Стрелюхин о закрытии храмов: молитесь дома, Бог у каждого в сердце

16 Апр 2020 2020-04-16T18:31:10+03:00

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Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова напомнила на заседании оперштаба 16 апреля о том, что вчера было предписание митрополита Саратовского и Вольского Лонгина об ограничении масоовых мероприятий путем приостановления посещений храмов до 30 апреля. Также предписания направлены во все культовые учреждения о соблюдении правил дезинфекции.

- Обращаюсь ко всем. Это временная мера, нам придется ею воспользоваться, чтобы не допустить распространения коронавируса. Этому предписанию предшествовало наше о запрете посещения культовых меропритий, не только в христианских храмах, но и в синагогах и в мечетях. Пожалейте сами себя - молиться надо дома. Господь у каждого в голове и в сердце. Устраивать из этого трагедию не нужно, - заявил Александр Стрелюхин, председатель правительства области.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU