Ольга Кожанова о тенденции коронавируса в Саратове: Все больше число контактных заражений
Ольга Кожанова, глава Роспотребнадзора по Саратовской области отметила на заседании оперштаба, что выросло число исследований на коронавирус, подключаються новые лаборатории.
- Это хорошо, это позволяет больше выявлять больных. Но по анализу за последние дни беспокоит вот что - количество прибывших уже только третья часть от общего числа зараженных. Остальное - контакты, которые связаны с нарушением режима изоляции, - отметила Кожанова.
- Навреное пропусная система поможет дисциплинировать население. Наверное, сегодня только такитм путем можно - сказала Кожанова.
Она отметила, что на сегодня нет заносов вируса в лечебных учреждениях, это сдерживается. Врачи пполностью обеспечены средствами защиты.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU