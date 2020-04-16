Ольга Кожанова о тенденции коронавируса в Саратове: Все больше число контактных заражений

16 Апр 2020 2020-04-16T18:47:26+03:00

Количество заразившихся в области уже втрое превышает приехавших с заразой из-за рубежа

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Ольга Кожанова, глава Роспотребнадзора по Саратовской области отметила на заседании оперштаба, что выросло число исследований на коронавирус, подключаються новые лаборатории.

- Это хорошо, это позволяет больше выявлять больных. Но по анализу за последние дни беспокоит вот что - количество прибывших уже только третья часть от общего числа зараженных. Остальное - контакты, которые связаны с нарушением режима изоляции, - отметила Кожанова.

- Навреное пропусная система поможет дисциплинировать население. Наверное, сегодня только такитм путем можно - сказала Кожанова.

Она отметила, что на сегодня нет заносов вируса в лечебных учреждениях, это сдерживается. Врачи пполностью обеспечены средствами защиты.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU