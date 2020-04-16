Александр Стрелюхин о пропускном режиме в Саратове: Вводим с понедельника, с 20 апреля

16 Апр 2020 2020-04-16T18:30:53+03:00

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В регионе плюс 14 случаев по вчерашнему дню, итого 70. География вируса расширилась, уже 13 районов. Усилена работа по забору проб. Всего 7300 исследований на сегодня проведено и почти 900 за последние сутки. Об этом Стрелюхин рассказал на заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области.

- Мы с вами принимаем решение о введение пропускного режима с понедельника, - заявил Стрелюхин.

На все вопросы по режиму пропусков он пообещал ответить на специальном брифинге, который пройдет 17 апреля.

- На сегодня мы в режиме самоизоляции и повышенной готовности. Это крайняя мера, но мы вынуждены на нее пойти, - сказал Александр Стрелюхин.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU